Ursula Von Der Leyen: “Senza sedia in Turchia perché sono donna, dobbiamo fare tanta strada” (Di lunedì 26 aprile 2021) Oggi la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, via social, è tornata a parlare del Sofagate, quando il Capo di Stato turco Erdogan ha fatto sedere alla sua destra (su una sedia) il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, e sul divano lei (Senza sedia). Ha scritto oggi: “La mia visita in Turchia dimostra quanta strada dobbiamo ancora fare prima che le donne siano trattate alla pari” degli uomini, “sempre e dovunque. La mia storia ha fatto titolo, ma ci sono così tante storie di donne, la maggior parte assai più serie, che passano inosservate. dobbiamo assicurarci che anche queste storie vengano raccontate”. My visit to Turkey showed how far we still have to go before women ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) Oggi la presidente della Commissione Europeavon der, via social, è tornata a parlare del Sofagate, quando il Capo di Stato turco Erdogan ha fatto sedere alla sua destra (su una) il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, e sul divano lei (). Ha scritto oggi: “La mia visita indimostra quantaancoraprima che le donne siano trattate alla pari” degli uomini, “sempre e dovunque. La mia storia ha fatto titolo, ma cicosì tante storie di donne, la maggior parte assai più serie, che passano inosservate.assicurarci che anche queste storie vengano raccontate”. My visit to Turkey showed how far we still have to go before women ...

Advertising

RaiNews : Ursula von der Leyen: 'Turisti Usa vaccinati potranno viaggiare in Ue' - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Sofagate, Michel: non reagii per evitare incidente. Von der Leyen: accaduto perché donna - Noiconsalvini : Marco Zanni a Ursula Von der Leyen e Charles Michel: ad Ankara una brutta pagina della storia diplomatica Ue. L’Eur… - 82teotop2 : RT @SkyTG24: Sofagate, Michel: non reagii per evitare incidente. Von der Leyen: accaduto perché donna - Marco_Gabbi : RT @FedericoRampini: L’Unione europea riaprirà le sue frontiere ai turisti americani vaccinati già quest’estate. Lo annuncia la presidente… -