Uomini e Donne, Gemma Galgani: chi è l'attore scelto per prenderla in giro? (Di lunedì 26 aprile 2021) Nonostante in queste settimane non sia in studio, ma in collegamento da casa, Tina Cipollari riesce comunque a organizzare tiri mancini nei confronti della nemica di sempre, Gemma Galgani. Nella puntata di oggi, l'opinionista ha assoldato un attore per prendere in giro la dama di Torino. L'uomo doveva fingere di essere un suo corteggiatore, e così ha fatto. "Mi chiamo Fabrizio, ho 41 anni e arrivo da Roma" si è presentato l'uomo, che ha sfoggiato un fisico perfetto e occhi di ghiaccio. Tina non ha perso tempo di commentare: "Sai quanti anni ha la signora Gemma?". La Galgani è sembrata molto propensa a conoscerlo, ma poi grazie alle parole di Maria De Filippi ha capito che si trattava di uno scherzo. Fabrizio ha davvero 41 anni e di mestiere fa, oltre l'attore, anche il personal trainer ...

