Uno scrittore, storyteller e filmaker milanese, Stefano D'Andrea, ha realizzato "Bar Milano" con aneddoti e storie su questi luoghi di socialità penalizzati dal lockdown. (Di lunedì 26 aprile 2021) “Benvenuti a emme i / nel negroni spumante, no gin”: così cantava nel 2017 il rapper milanese Nerone nel brano EMME I. Non tutti lo sanno, ma il Negroni Sbagliato è stato inventato in un bar storico di Milano, il Bar Basso. Il barman Mirko Stocchetto, negli anni 70, per sbaglio mette dello spumante al posto del gin nel Negroni che stava preparando. Quando si accorge dell’errore dice al cliente: «Oggi fa caldo, le ho fatto un negroni più leggero». Leggi anche › In tempi di smartworking chi non sogna il caffè del bar, a casa? › Bar e ristoranti di tendenza: a Seul apre il primo locale in 2D. Su Instagram è effetto cartone animato Di aneddoti sui ... Leggi su iodonna (Di lunedì 26 aprile 2021) “Benvenuti a emme i / nel negroni spumante, no gin”: così cantava nel 2017 il rapperNerone nel brano EMME I. Non tutti lo sanno, ma il Negroni Sbagliato è stato inventato in un bar storico di, il Bar Basso. Il barman Mirko Stocchetto, negli anni 70, per sbaglio mette dello spumante al posto del gin nel Negroni che stava preparando. Quando si accorge dell’errore dice al cliente: «Oggi fa caldo, le ho fatto un negroni più leggero». Leggi anche › In tempi di smartworking chi non sogna il caffè del bar, a casa? › Bar e ristoranti di tendenza: a Seul apre il primo locale in 2D. Su Instagram è effetto cartone animato Disui ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il libro, unico settore del mondo culturale e artistico ad aver resistito alla pandemia è importante perché 'è un m… - antoniospadaro : Una lunga intervista su Raymond #Carver. Un corpo a corpo con uno scrittore dalle pagine del quale non si può uscir… - NDedizioni : Uno scrittore dovrebbe rispondere alle recensioni negative... come fa Jack Sparrow :D Altri guide su come mantenere… - ams_kohaku : RT @Culturamente1: 'Funziona così' avrebbe forse risposto #EnricoVaime a noi che oggi piangiamo la sua morte. Un autore che ha fatto la sto… - MonEleonora : @Romy_kitty1 @CybercaffeL @LibriSoria @Fortunablu17 @Noretta09 @Corriere La superficialità di chi legge in sequenza… -