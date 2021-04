Università e laurea in presenza, la ministra: “Sì in sessione estiva” (Di lunedì 26 aprile 2021) Università e coronavirus in Italia, sì alla sessione di laurea estiva in presenza. A dirlo a Buongiorno, su Sky TG24, la ministra dell’Università e Ricerca Maria Cristina Messa. “Credo proprio di sì – ha infatti replicato la ministra alla domanda sul tema -. Dobbiamo mantenere la doppia linea in presenza e a distanza, anche perché ci sono dei ragazzi che vivono fuori sede e fanno fatica a ritornare in sede per un solo mese. Dobbiamo agire soprattutto a favore delle studentesse e degli studenti”. D’altra parte, continua Messa, “la presenza degli studenti nelle Università” in questa fase di riapertura “dipenderà dall’ampiezza delle aule” perché “noi universitari non possiamo parlare di percentuali” ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 26 aprile 2021)e coronavirus in Italia, sì alladiin. A dirlo a Buongiorno, su Sky TG24, ladell’e Ricerca Maria Cristina Messa. “Credo proprio di sì – ha infatti replicato laalla domanda sul tema -. Dobbiamo mantenere la doppia linea ine a distanza, anche perché ci sono dei ragazzi che vivono fuori sede e fanno fatica a ritornare in sede per un solo mese. Dobbiamo agire soprattutto a favore delle studentesse e degli studenti”. D’altra parte, continua Messa, “ladegli studenti nelle” in questa fase di riapertura “dipenderà dall’ampiezza delle aule” perché “noi universitari non possiamo parlare di percentuali” ...

