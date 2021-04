Unione Europea - "Stop alla vendita di endotermiche dal 2035": anche la Volvo firma l'appello ambientalista (Di lunedì 26 aprile 2021) Stop alla vendita in Europa di nuovi veicoli a benzina, diesel e perfino ibridi entro il 2035. A chiederlo, in un appello pubblico indirizzato alla Commissione Europea, all'Europarlamento e ai governi nazionali, sono 32 aziende, organizzazioni e big player dei comparti automotive, energia, sanità e finanza, i quali hanno si sono uniti all'iniziativa dell'associazione ambientalista Transport & Environment: oltre ad Avere, Drive Electric, Egec Geothermal, European Public Health Alliance e ShareAction, il documento è stato firmato da 27 società tra cui figurano anche la Volvo, le italiane Enel X e Novamont, la Coca-Cola European Partners, la spagnola Iberdrola, le ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 26 aprile 2021)in Europa di nuovi veicoli a benzina, diesel e perfino ibridi entro il. A chiederlo, in unpubblico indirizzatoCommissione, all'Europarlamento e ai governi nazionali, sono 32 aziende, organizzazioni e big player dei comparti automotive, energia, sanità e finanza, i quali hanno si sono uniti all'iniziativa dell'associazioneTransport & Environment: oltre ad Avere, Drive Electric, Egec Geothermal,n Public Health Alliance e ShareAction, il documento è statoto da 27 società tra cui figuranola, le italiane Enel X e Novamont, la Coca-Colan Partners, la spagnola Iberdrola, le ...

