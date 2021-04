UniCredit | le chances per Castagna Il ruolo di dg per rilanciare la rete

(Di lunedì 26 aprile 2021) Giuseppeassicura: non c'è stata ancora nessuna telefonata con i nuovi amministratori delegati di, Andrea Orcel e di Bper, Piero Montani. "No, lasciamo loro il tempo di lavorare, sono appena arrivati, ma non mancheranno le occasioni”, ha tagliato corto il numero uno del Banco BPM interpellato, durante l’evento Milano Capitali organizzato dal gruppo Class, su eventuali contatti con le principali banche italiane al fine di avviare un'operazione di risiko. Segui su affaritaliani.it

