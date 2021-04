Una Vita, anticipazioni spagnole: Santiago verrà smascherato (Di lunedì 26 aprile 2021) L'inganno di Santiago, ad Una Vita, ha le ore contate, come spiegano le anticipazioni spagnole della soap opera di Canale 5.L'uomo, che si è presentato ad Acacias proprio mentre Marcia e Felipe si apprestavano a recarsi in chiesa per convolare a nozze, in realtà non è chi dice di essere. I primi sospetti erano venuti già alla Sampaio quando è stata costretta a lasciare l'Alvarez Hermoso per riprendere il suo posto accanto al legittimo marito. La giovane si è subita resa conto che Santiago non ricordava molti aneddoti e particolari della loro Vita insieme in Brasile e che non aveva più una vistosa cicatrice sulla schiena. Inoltre, la misura della fede nuziale non coincideva con la sua, troppe coincidenze che non hanno mai convinto Marcia, la quale tornerà a chiedere insistentemente ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 26 aprile 2021) L'inganno di, ad Una, ha le ore contate, come spiegano ledella soap opera di Canale 5.L'uomo, che si è presentato ad Acacias proprio mentre Marcia e Felipe si apprestavano a recarsi in chiesa per convolare a nozze, in realtà non è chi dice di essere. I primi sospetti erano venuti già alla Sampaio quando è stata costretta a lasciare l'Alvarez Hermoso per riprendere il suo posto accanto al legittimo marito. La giovane si è subita resa conto chenon ricordava molti aneddoti e particolari della loroinsieme in Brasile e che non aveva più una vistosa cicatrice sulla schiena. Inoltre, la misura della fede nuziale non coincideva con la sua, troppe coincidenze che non hanno mai convinto Marcia, la quale tornerà a chiedere insistentemente ...

