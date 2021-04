Una Vita, anticipazioni 27 aprile: una bruciante passione (Di lunedì 26 aprile 2021) Ad Acacias, i tormenti di Marcia e la crisi coniugale dei Dominguez continueranno a rivestire un ruolo di primo piano, come spiegano le anticipazioni di martedì 27 aprile. La brasiliana è stata scossa dall'incontro con Felipe con il quale stava anche per cedere di nuovo alla passione, ma l'arrivo di Genoveva ha impedito che i due si baciassero. Poco dopo, però, la Salmeron si è recata alla bottega e ha intimato alla rivale di allontanarsi dal suo fidanzato. Marcia, in seguito, ha anche dovuto fronteggiare il ritorno di Santiago alla pensione che è stato finalmente scarcerato. Il Becerra illustrerà alla moglie i suoi progetti per il futuro e le spiegherà di voler andare via dal quartiere per sempre, ma lei non sembrerà molto convinta. Nel frattempo, Camino verrà a sapere che Maite ha deciso di partire e si recherà subito in ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 26 aprile 2021) Ad Acacias, i tormenti di Marcia e la crisi coniugale dei Dominguez continueranno a rivestire un ruolo di primo piano, come spiegano ledi martedì 27. La brasiliana è stata scossa dall'incontro con Felipe con il quale stava anche per cedere di nuovo alla, ma l'arrivo di Genoveva ha impedito che i due si baciassero. Poco dopo, però, la Salmeron si è recata alla bottega e ha intimato alla rivale di allontanarsi dal suo fidanzato. Marcia, in seguito, ha anche dovuto fronteggiare il ritorno di Santiago alla pensione che è stato finalmente scarcerato. Il Becerra illustrerà alla moglie i suoi progetti per il futuro e le spiegherà di voler andare via dal quartiere per sempre, ma lei non sembrerà molto convinta. Nel frattempo, Camino verrà a sapere che Maite ha deciso di partire e si recherà subito in ...

