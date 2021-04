Una vita, anticipazioni 26 aprile: il malore di Bellita (Di lunedì 26 aprile 2021) Momento difficile in arrivo per la famiglia Dominguez a Una vita. Le anticipazioni relative alla puntata in onda oggi 26 aprile, rivelano che Bellita dopo essersi arrabbiata con José per la proposta di Golden, si sentirà male e perderà i sensi facendo preoccupare tutti. Nel frattempo, Genoveva dopo aver cacciato Marcia da casa di Felipe, si recherà in bottega da lei e le intimerà di non importunare più l'avvocato. La Sampaio, poi, perderà un fazzoletto che sarà raccolto da Ursula, la quale se ne impossesserà. Infine, Camino andrà da Maite a chiederle spiegazioni sulla sua partenza. Una vita, spoiler 26 aprile: Genoveva intima a Marcia di lasciare in pace Felipe Genoveva si recherà da Felipe e lo vedrà sul punto di baciarsi con Marcia, la quale gli ha confessato di amarlo ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 26 aprile 2021) Momento difficile in arrivo per la famiglia Dominguez a Una. Lerelative alla puntata in onda oggi 26, rivelano chedopo essersi arrabbiata con José per la proposta di Golden, si sentirà male e perderà i sensi facendo preoccupare tutti. Nel frattempo, Genoveva dopo aver cacciato Marcia da casa di Felipe, si recherà in bottega da lei e le intimerà di non importunare più l'avvocato. La Sampaio, poi, perderà un fazzoletto che sarà raccolto da Ursula, la quale se ne impossesserà. Infine, Camino andrà da Maite a chiederle spiegazioni sulla sua partenza. Una, spoiler 26: Genoveva intima a Marcia di lasciare in pace Felipe Genoveva si recherà da Felipe e lo vedrà sul punto di baciarsi con Marcia, la quale gli ha confessato di amarlo ...

