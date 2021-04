Un posto al sole, anticipazioni 27 aprile: una sorprendente scoperta (Di lunedì 26 aprile 2021) Ad Un posto al sole, nel corso della puntata di martedì 27 aprile, si tornerà a parlare di Clara e Alberto. Le anticipazioni della soap opera di Rai 3, infatti, annunciano che per questa coppia non mancheranno le novità. La Curcio, di recente, ha deciso di lasciare il compagno dopo aver sopportato per settimane che lui avesse una tresca amorosa con Barbara Filangieri, la sua titolare di lavoro. Clara ha provato ad accettare quella situazione ambigua in seguito alle insistenze di Palladini che le ha spiegato di aver accettato di stare con la donna solo per non perdere il suo impiego e per permettere a lei e al piccolo Federico di condurre una vita serena e stabile economicamente. Tuttavia, nonostante la giovane abbia provato ad accettare questo compromesso, alla fine ha deciso di andarsene di casa con il loro ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 26 aprile 2021) Ad Unal, nel corso della puntata di martedì 27, si tornerà a parlare di Clara e Alberto. Ledella soap opera di Rai 3, infatti, annunciano che per questa coppia non mancheranno le novità. La Curcio, di recente, ha deciso di lasciare il compagno dopo aver sopportato per settimane che lui avesse una tresca amorosa con Barbara Filangieri, la sua titolare di lavoro. Clara ha provato ad accettare quella situazione ambigua in seguito alle insistenze di Palladini che le ha spiegato di aver accettato di stare con la donna solo per non perdere il suo impiego e per permettere a lei e al piccolo Federico di condurre una vita serena e stabile economicamente. Tuttavia, nonostante la giovane abbia provato ad accettare questo compromesso, alla fine ha deciso di andarsene di casa con il loro ...

