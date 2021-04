Un grande film da Oscar | una serata da festina casalinga

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 26 aprile 2021) Miglior, migliore regia (Chloè Zhao), migliore attrice (Frances McDormand): l’2021 è donna, nell’anno Covid che stronca anche il glamour e la magia della notte più lunga del cinema. Nessuna statuetta all’Italia, in lizza con il makeup e i costumi di “Pinocchio” e con la canzone di Laura Pausini per “La vita davanti a sé”. Sconfitto eccellente, il “Mank” di David Fincher: su dieci nomination, strappa soltanto i premi per la scenografia e la fotografia. Briciole di gloria e un clamoroso scacco per Netflix, la piattaforma che la clausura da pandemia ha incoronato regina dell’immaginario mondiale. Kathryn Bigelow era stata, undici anni fa, la prima donna premiata per la regia , ma l’per il miglior, in più a un’autrice cino-americana, è una svolta epocale. “Nomadland”, che ha già vinto Venezia, ...