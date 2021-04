Un altro giro: Leonardo DiCaprio star del remake del film? (Di lunedì 26 aprile 2021) Leonardo DiCaprio sarà il protagonista del remake di Un altro giro, il film di Thomas Vinterberg vincitore dell'Oscar come Miglior film Straniero. Un altro giro, il film vincitore dell'Oscar come Miglior film Straniero, avrà un remake prodotto negli Stati Uniti e il protagonista potrebbe essere Leonardo DiCaprio. L'attore ha infatti ottenuto, con la propria casa di produzione, i diritti per realizzare una nuova versione del lungometraggio danese in collaborazione con Endeavor Content e Makeready. Leonardo DiCaprio potrebbe quindi interpretare nel remake di Un altro giro ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 26 aprile 2021)sarà il protagonista deldi Un, ildi Thomas Vinterberg vincitore dell'Oscar come MigliorStraniero. Un, ilvincitore dell'Oscar come MigliorStraniero, avrà unprodotto negli Stati Uniti e il protagonista potrebbe essere. L'attore ha infatti ottenuto, con la propria casa di produzione, i diritti per realizzare una nuova versione del lungometraggio danese in collaborazione con Endeavor Content e Makeready.potrebbe quindi interpretare neldi Un...

