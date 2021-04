Ultimo: nel videoclip del nuovo singolo “Buongiorno vita” protagonisti d’eccezione Stefano Fresi e Camilla Filippi. (Di lunedì 26 aprile 2021) Esce oggi, lunedì 26 aprile, il videoclip ufficiale di “Buongiorno vita”, il nuovo singolo di Ultimo, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio da venerdì 23 aprile. Il video, diretto dagli YouNuts!, che già in precedenza hanno curato i videoclip di alcune delle canzoni di Ultimo, ha come protagonisti d’eccezione, oltre al cantautore stesso, gli attori Stefano Fresi e Camilla Filippi. Il cantautore romano ha presentato il singolo “Buongiorno vita” in anteprima giovedì 22 aprile, dal parco archeologico del Colosseo, durante “Buongiorno vita – L’evento” in ... Leggi su domanipress (Di lunedì 26 aprile 2021) Esce oggi, lunedì 26 aprile, ilufficiale di “”, ildi, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio da venerdì 23 aprile. Il video, diretto dagli YouNuts!, che già in precedenza hanno curato idi alcune delle canzoni di, ha come, oltre al cantautore stesso, gli attori. Il cantautore romano ha presentato il” in anteprima giovedì 22 aprile, dal parco archeologico del Colosseo, durante “– L’evento” in ...

