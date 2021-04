Ultimo | nel videoclip del nuovo singolo “Buongiorno vita” protagonisti d’eccezione Stefano Fresi e Camilla Filippi

(Di lunedì 26 aprile 2021) Esce oggi, lunedì 26 aprile, ilufficiale di “”, ildi, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio da venerdì 23 aprile. Il video, diretto dagli YouNuts!, che già in precedenza hanno curato idi alcune delle canzoni di, ha come, oltre al cantautore stesso, gli attori. Il cantautore romano ha presentato il” in anteprima giovedì 22 aprile, dal parco archeologico del Colosseo, durante “– L’evento” in ...

Advertising

OptaPaolo : 22 - Prima di Dusan Vlahovic l'ultimo giocatore a segnare almeno 17 gol in una singola stagione di Serie A prima di… - Tg1Rai : A Milano l'ultimo saluto a #Milva. La camera ardente è allestita nel foyer del @Piccolo_Teatro Strehler. Nel primo… - ZZiliani : Il Manuale del Perfetto Lestofante nel racconto, l’ultimo in ordine di tempo, del presidente del #Lione #Aulas. “Ve… - FranFerrante : L'ultimo naufragio nel #Mediterraneo: ecco i volti degli 'scomparsi' - AnpiPatria : Oggi nel giorno dell’ultimo saluto alla “Regina rossa”, abbiamo immaginato di accompagnare la Pantera della #musica… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultimo nel

Domani Press

suointervento, Mauro Corona ha affrontato questo tema e non ha risparmiato il leader del M5S: " In questo caso Grillo si è giocato... Ha fatto una figura... ". L'affondo di Corona su ...... addirittura, può avere effetti negativi, se dovesse tradursipassaggio a mezzi sempre più ...non avendo piena coscienza delle cause che hanno determinato la più drammatica crisi dall'...Nel quadro dell’accordo, farà capo a Cyber Intelligence House (CIH) la responsabilità di fornire all’Interpol risorse e servizi di ausilio nelle indag ...Grazie a 5 vittorie nelle ultime 6 partite e con una gara da recuperare, la squadra di Inzaghi è tornata in lotta per un posto in Champions League.