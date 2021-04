Ulivieri | “Superlega? Hanno pensato male Serve riduzione costi”

Leggi su sportface

(Di lunedì 26 aprile 2021) “Mi aspetto una presa di posizione della Figc sulla questione dellasulla linea di Uefa e Fifa“. Queste le parole di Renzo, presidente dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio, poco prima del consiglio federale in merito alla, progetto aspramente criticato da tifosi e addetti ai lavori e naufragato in pochi giorni. “Punizioni per Juventus, Milan e Inter? Mah, alla fine lanon si è realizzata, è da vedere. È una cosa sbagliata,” ha aggiunto. “Ci sarà da prendere posizione anche per il futuro per la salvaguardia del campionato italiano. Sono convinto che andranno fatti dei cambiamenti in futuro, il calcio ha bisogno di unadi” ha ...