Ufficiale | Marsiglia | scelto il nuovo direttore sportivo | è Louis-Jean | ex Manchester United

(Di lunedì 26 aprile 2021) L’Olympique diha nominato Matthieucomeresponsabile dell’area scouting. Di anni 45, ha un passato da calciatore come difensore, ex di Le Havre e Nottingham Forest, Matthieuentrerà a far parte del club all’inizio di maggio. Come dirigente ha lavorato con la prima squadra del(2016/2017) e Nizza (2019/2020) ora una nuova avventura sempre in Ligue 1. FOTO: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

