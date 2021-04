Ufficiale | Eric Bailly rinnova con il Manchester United

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 26 aprile 2021)proseguirà la sua esperienza da calciatore nel. Arrivato in Inghilterra nel 2016, il difensore ivoriano di 27 anni, dovrebbe rimanere all’Old Trafford per qualche altra stagione. I Red Devils hanno appena annunciato aver prolungato il contratto del giocatore fino a giugno 2024. Nel comunicatodiffuso dal club,si è detto “molto felice” di questo rinnovo. A new deal for!#MUFC —(@ManUtd) April 26, 2021 FOTO: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.