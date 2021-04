UEFA: aperta inchiesta su Ibrahimovic. Il motivo (Di lunedì 26 aprile 2021) La UEFA apre un procedimento nei confronti di Zlatan Ibrahimovic. L’annuncio attraverso un comunicato ufficiale Guai in vista per Ibrahimovic con la UEFA. Attraverso un comunicato ufficiale, il massimo organo calcistico europeo dichiara di aver aperto un investigazione disciplinare nei confronti dell’attaccante svedese. Il motivo è l’essere in possesso di una quota del 10% su una società di scommesse svedese, atto che è una violazione del Codice Etico. La sanzione può variare da una semplice multa fino ad una squalifica di 3 anni. Da ricordare che il giocatore del Milan non ha mai effettuato nessun tipo di scommessa o violazioni simili. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 aprile 2021) Laapre un procedimento nei confronti di Zlatan. L’annuncio attraverso un comunicato ufficiale Guai in vista percon la. Attraverso un comunicato ufficiale, il massimo organo calcistico europeo dichiara di aver aperto un investigazione disciplinare nei confronti dell’attaccante svedese. Ilè l’essere in possesso di una quota del 10% su una società di scommesse svedese, atto che è una violazione del Codice Etico. La sanzione può variare da una semplice multa fino ad una squalifica di 3 anni. Da ricordare che il giocatore del Milan non ha mai effettuato nessun tipo di scommessa o violazioni simili. L'articolo proviene da Calcio News 24.

