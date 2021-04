UeD Armando assente | ex Dama accusa | “Gioca | ne ha fatto un lavoro”

(Di lunedì 26 aprile 2021) Incarnato non è in studio da qualche puntata ormai e non si sa perché, intanto Nicole Vinti ha sferrato un duro attacco L’articolo proviene da Gossip e Tv. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

MondoTV241 : UeD, Nicole svela perchè ha lasciato il programma e lancia una frecciatina ad Armando #nicolevinti #uominiedonne… - infoitcultura : UeD: ancora assente Armando Incarnato. Il dettaglio incuriosisce i fan -

Ultime Notizie dalla rete : UeD Armando

Incarnato non è in studio da qualche puntata ormai e non si sa perché, intanto Nicole Vinti ha sferrato un duro ...Gianni Sperti , Gemma Galgani ,Incarnato , Valentina Autiero e tanti altri ancora hanno perso le staffe con lei. Come se non bastasse è andata via dopo una pesante discussione con Giancarlo, ...Incarnato non è in studio da qualche puntata ormai e non si sa perché, intanto Nicole Vinti ha sferrato un duro attacco ...“Purtroppo c’era il mio mondo”. Da qualche ora Aurora ha realizzato un video spiegando il motivo della sua assenza sui social. Aurora spiega l’assenza sui social. I telespettatori del programma ricord ...