Ue | avviata azione legale contro AstraZeneca

(Di lunedì 26 aprile 2021) L’Ue ha avviato avviato un’nei confronti di. BRUXELLES (BELGIO) – L’Ue ha avviato un’. L’Unione europea ha deciso di muoversii ritardi nelle consegne. “L’Ue ha avviato un’nei confronti di“, aveva dichiarato qualche giorno fa il ministro della Salute irlandese Stephen Donnelly, riportato dall’Adnkronos. Una ricostruzione inizialmente smentita dall’azienda: “Non ne siamo a conoscenza, noi continuiamo a tenere discussioni regolari sulla fornitura con la Commissione e gli Stati Membri“. Nella giornata del 26 aprile il portavoce per la Salute Stefan de Keersmaecker ha comunicato l’inizio effettivo ...

Ogni dose di vaccino conta, ha scritto su Twitter la commissaria europea alla Salute, Stella Kyriakides, in merito all'azione legale contro AstraZeneca. 'La nostra priorità è garantire che le ...L'Unione Europea ha avviato un'azione legale nei confronti di AstraZeneca, dopo i ritardi nella consegna del vaccino anti Covid. L'azione legale è stata intrapresa anche per conto dei 27 Stati membri.