Udinese | tegola Nestorovski | sotto ai ferri dopo la rottura del legamento crociato

(Di lunedì 26 aprile 2021)per l’. Quest’oggi l’attaccante bianconero Ilijasi èposto ad un intervento chirurgico per la ricostruzione delanteriore del ginocchio sinistro, che si era lesionato venerdì in allenamento. A comunicarlo è stata la stessa società friulana: “L’operazione effettuata a Roma dal professor Mariani presso la clinica Villa Stuart, è perfettamente riuscita”. Il calciatore rientrerà a Udine nei prossimi giorni per intraprendere l’iter riabilitativo, che prevedrà diversi mesi di stop. Il macedone è il terzo giocatore del club bianconero a subire ladelin questo campionato dopi Mato Jajalo ed Ignacio Pussetto. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Udinese tegola

Sportface.it

