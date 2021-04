Ucciso a martellate | la moglie trovata con tagli ai polsi | fermato il figlio 33enne della coppia

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 26 aprile 2021) Orrore a San Martino in Rio, in provincia di Reggio Emilia, dove si sarebbe consumato un massacro la cui trama, secondo le ultime notizie, affonderebbe nel tessuto familiare. Un uomo di 58 anni, Paolo Eletti, sarebbe stato trovato senza vita nella sua abitazione,a colpi di martello. La, di qualche anno più giovane, con iati e in stato di incoscienza. A lanciare l’allarme, nel tardo pomeriggio di sabato 24 aprile, il, Marco Eletti, che all’esito delle prime battute d’indagine sarebbe statocon l’accusa dell’omicidio del padre e del tentato omicidiomadre. Omicidio Reggio Emilia: Paolo Eletti, lacon i ...