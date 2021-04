Ubriaco alla guida causa incidente in galleria: denunciato (Di lunedì 26 aprile 2021) Tempo di lettura: 1 minuto Salerno – I Carabinieri della Compagnia di Amalfi, nel corso di questo ultimo fine settimana di “zona arancione”, hanno denunciato un ragazzo di 25 anni, residente a Praiano, per guida sotto l’effetto di alcool. Il giovane, nella serata del 25 aprile, dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo con gli amici ad Amalfi, si è messo alla guida della propria autovettura ed una volta giunto nella galleria nei pressi della Località “Cieco”, forse per la velocità sostenuta tenuta, ha perso il controllo del mezzo impattando con la ruota posteriore di un veicolo che proveniva dalla direzione opposta e per poco non si è sfiorata la tragedia. Giunti sul posto, i militari dell’Aliquota Radiomobile, coordinati dal comandante Umberto D’Angelantonio, ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 26 aprile 2021) Tempo di lettura: 1 minuto Salerno – I Carabinieri della Compagnia di Amalfi, nel corso di questo ultimo fine settimana di “zona arancione”, hannoun ragazzo di 25 anni, residente a Praiano, persotto l’effetto di alcool. Il giovane, nella serata del 25 aprile, dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo con gli amici ad Amalfi, si è messodella propria autovettura ed una volta giunto nellanei pressi della Località “Cieco”, forse per la velocità sostenuta tenuta, ha perso il controllo del mezzo impattando con la ruota posteriore di un veicolo che proveniva ddirezione opposta e per poco non si è sfiorata la tragedia. Giunti sul posto, i militari dell’Aliquota Radiomobile, coordinati dal comandante Umberto D’Angelantonio, ...

