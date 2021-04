Tutelare i collaboratori con la “Welfare Terapia” e rilanciare le aziende per contrastare la crisi economica Riccardo Zanon | esperto in diritto del lavoro | nel suo ultimo libro illustra i benefici del welfare aziendale

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 26 aprile 2021) (Roma, 26 aprile 2021) - Roma, 26 aprile 2021 - Parola d'ordine. La strategia più efficace per uscire dalladovuta alla pandemia sta nel concentrarsi sempre di più sull'aspetto umano. Ne è convinto l'avvocatoindel, nel suo”, edito da Tutto, spiega come, nello scenario dicausata dal Covid, sia importante per un'azienda che vuole non solo sopravvivere, ma ripartire e continuare a crescere, puntare sui propri, ...