Turismo in ginocchio: già ora il coprifuoco alle 22 danneggia l'estate (Di lunedì 26 aprile 2021) La sola diffusione della notizia dell'ipotesi di lasciare il coprifuoco alle 22 anche in estate ha già prodotto danni a chi opera nel settore turistico, un segmento economico già segnato in modo indelebile dalle conseguenze della pandemia. Ciò di cui il Turismo non ha senz'altro bisogno sono le turbolenze proiettate in un futuro prossimo nel quale, con l'arrivo della bella stagione e la campagna vaccinale in corso, le realtà interessate confidavano di poter trovare sollievo. Comprendiamo quanto i timori sulla situazione pandemica da parte del governo siano fondate, date le incertezze per le insidie di un virus che resta pericoloso e le dovute cautele che, di conseguenza, continuano a rendersi necessarie, ma una simile ipotesi non è da prendere neppure in considerazione. Serve attrezzarsi con altri ...

