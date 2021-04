Turismo Fvg | attenzione e disponibilità per rilancio Piancavallo

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 26 aprile 2021) “Ben vengano gli investitori che vogliono intervenire per favorire lo sviluppo del: la Regione non ha fatto e non intende far sfumare alcun progetto generato dall’interessamento di eventuali realtà economiche consolidate e solide per le nostre località turistiche”. Lo dichiara l’assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini in risposta a un’interrogazione in II Commissione consiliare. “Nel caso specifico del cosiddetto fondo svizzero interessato ad investire aho indirizzato – ha reso noto l’assessore – all’inizio dello scorso mese di febbraio una nota al Comune di Aviano, confermando ladella Regione a fornire ogni utile supporto e collaborazione al fine della valutazione delle possibilità e del percorso che gli investitori dovranno sostenere, nelle forme ammesse dalle ...