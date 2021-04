Turchia: mandati di cattura per oltre 500 militari (Di lunedì 26 aprile 2021) Nuove operazioni di polizia questa mattina in Turchia contro sospetti infiltrati nelle forze armate per conto della presunta rete golpista di Fethullah Gulen, a quasi 5 anni dal fallito colpo di Stato. Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 26 aprile 2021) Nuove operazioni di polizia questa mattina incontro sospetti infiltrati nelle forze armate per conto della presunta rete golpista di Fethullah Gulen, a quasi 5 anni dal fallito colpo di Stato.

Advertising

TgLa7 : #Turchia: mandati di cattura per oltre 500 militari ++ Blitz in 62 province contro sospetti infiltrati di rete Gulen - NicoliniNadia : RT @TgLa7: #Turchia: mandati di cattura per oltre 500 militari ++ Blitz in 62 province contro sospetti infiltrati di rete Gulen - OperaFisista : Turchia: 532 mandati d’arresto per connessioni con Gulen, ritenuto la mente del tentato golpe del 2016… - giornaleradiofm : Turchia: mandati di cattura per oltre 500 militari: (ANSA) - ISTANBUL, 26 APR - Nuove operazioni di polizia questa… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Turchia: 532 mandati d’arresto per connessioni con Gulen, ritenuto la mente del tentato golpe del 2016 -