Trovato morto in casa nel Reggiano, fermato il figlio. Inquirenti: "Dichiarazioni contraddittorie" (Di lunedì 26 aprile 2021) Oggi ci sarà un nuovo interrogatorio per la convalida del fermo. Intanto è grave la mamma, trovata poco lontana dal marito, sul divano con i polsi tagliati. Dettagli importanti per ricostruire la vicenda arriveranno dall'autopsia sul corpo della vittima Leggi su rainews (Di lunedì 26 aprile 2021) Oggi ci sarà un nuovo interrogatorio per la convalida del fermo. Intanto è grave la mamma, trovata poco lontana dal marito, sul divano con i polsi tagliati. Dettagli importanti per ricostruire la vicenda arriveranno dall'autopsia sul corpo della vittima

Advertising

CDNewsCalabria : Ragazzo di 28 anni trovato morto in casa, è giallo - EugenioBerto70 : Trovato morto in casa nel Reggiano, fermato il figlio - TelemiaLaTv : Giovane di 28 anni trovato morto a Reggio Calabria - lametino : Giovane di 28 anni trovato morto in casa dalla fidanzata a Reggio, indagini in corso - - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Trovato morto in casa nel Reggiano, fermato il figlio #reggioemilia -