Trovato il relitto del sottomarino indonesiano scomparso: i 53 marinai a bordo sarebbero tutti morti (Di lunedì 26 aprile 2021) Trovato il relitto del sottomarino indonesiano scomparso. Lo ha confermato Hadi Tjahjanto, il capo delle Forze armate di Giacarta: il sottomarino KRI Nanggala 402 scomparso al largo di Bali lo scorso 23 aprile è affondato e tutti i 53 marinai a bordo sono morti in servizio. Ieri erano stati recuperati alcuni detriti e stamattina, alla fine, è stato individuato anche il relitto al largo delle coste a circa 850 metri di profondità. Il sottomarino KRI Nanggala 402 scomparso al largo di Bali lo scorso 23 aprile è affondato e tutti i 53 marinai a bordo sono morti in servizio. Lo ha ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 26 aprile 2021)ildel. Lo ha confermato Hadi Tjahjanto, il capo delle Forze armate di Giacarta: ilKRI Nanggala 402al largo di Bali lo scorso 23 aprile è affondato ei 53sonoin servizio. Ieri erano stati recuperati alcuni detriti e stamattina, alla fine, è stato individuato anche ilal largo delle coste a circa 850 metri di profondità. IlKRI Nanggala 402al largo di Bali lo scorso 23 aprile è affondato ei 53sonoin servizio. Lo ha ...

Advertising

Asura91024350 : Che poi il relitto è stato trovato casualmente dopo finito l' ossigeno????? Cioè.. Per quei giorni non li hanno cer… - VaniaDelli : Indonesia, trovato spezzato in tre il relitto del sottomarino affondato. 'I marinai sono tutti morti'… - Flavr7 : RT @GianandreaGaian: Trovato a 800 metri il relitto spezzato del sottomarino indonesiano Nanggala - marcoleofrigio : RT @GianandreaGaian: Trovato a 800 metri il relitto spezzato del sottomarino indonesiano Nanggala - TopOfHeaven : RT @GianandreaGaian: Trovato a 800 metri il relitto spezzato del sottomarino indonesiano Nanggala -