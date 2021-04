Trieste, le meduse invadono il golfo. La ricercatrice: “Fenomeno non raro, ma sorprendente” (Di lunedì 26 aprile 2021) Il golfo di Trieste è “invaso” da banchi di meduse e microalghe. I ricercatori rassicurano che non è un Fenomeno sconosciuto, ma sorprende per la sua estensione e durata. La medusa barile, infatti, è tipica del golfo ed è stata avvistata per la prima volta a fine ‘800. Come spiega la ricercatrice Valentina Tirelli dell’Istituto nazionale di Oceanografia e di Geofisica sperimentale (Ogs), se le invasioni dovessero protrarsi potrebbero determinare conseguenze per il pescato locale: le meduse, infatti, si nutrono di zooplancton, un insieme di organismi animali non autonomi, ed è un alimento ricercato anche da acciughe e sardine. I cittadini però possono contribuire alla ricerca scientifica, inviando foto e video su “avvistAPP”, l’applicazione per smartphone che valorizza ... Leggi su udine20 (Di lunedì 26 aprile 2021) Ildiè “invaso” da banchi die microalghe. I ricercatori rassicurano che non è unsconosciuto, ma sorprende per la sua estensione e durata. La medusa barile, infatti, è tipica deled è stata avvistata per la prima volta a fine ‘800. Come spiega laValentina Tirelli dell’Istituto nazionale di Oceanografia e di Geofisica sperimentale (Ogs), se le invasioni dovessero protrarsi potrebbero determinare conseguenze per il pescato locale: le, infatti, si nutrono di zooplancton, un insieme di organismi animali non autonomi, ed è un alimento ricercato anche da acciughe e sardine. I cittadini però possono contribuire alla ricerca scientifica, inviando foto e video su “avvistAPP”, l’applicazione per smartphone che valorizza ...

