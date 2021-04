Tribiano | lavori e manutenzioni in tutto il territorio comunale |Fotogallery

(Di lunedì 26 aprile 2021) Approfittando delle favorevoli condizioni meteo, l’Amministrazione ha dato il via a una serie di interventi migliorativi per incrementare sicurezza e vivibilità

Approfittando delle favorevoli condizioni meteo, l’Amministrazione ha dato il via a una serie di interventi migliorativi per incrementare sicurezza e vivibilità ...Per il Covid, il lavoro dell’esecutivo cittadino non si è fermato, una rete di assistenza eccellente ai malati e alle famiglie in stato di bisogno. Tanti cantieri e progetti in arrivo, ottimo il rappo ...