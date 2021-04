Trenta arresti della polizia, sgominata organizzazione mafiosa nigeriana: il capo era in Abruzzo (Di lunedì 26 aprile 2021) Mafia, operazione della polizia anche in Abruzzo per smantellare organizzazione criminale nigeriana 26 aprile 2021 Sono in totale 30 le misure cautelari eseguite questa mattina, lunedì 26 aprile, ... Leggi su chietitoday (Di lunedì 26 aprile 2021) Mafia, operazioneanche inper smantellarecriminale26 aprile 2021 Sono in totale 30 le misure cautelari eseguite questa mattina, lunedì 26 aprile, ...

Advertising

fattoquotidiano : Mafia nigeriana, maxi-blitz a L’Aquila e in altre 13 province: trenta arresti e 25 perquisizioni contro i membri di… - Blocknotes6 : RT @Onda_Tv: All’Aquila la “centrale” della mafia nigeriana. Trenta arresti - Onda_Tv : All’Aquila la “centrale” della mafia nigeriana. Trenta arresti - GraceDama : Ci voleva una Mafia nigeriana, per la globalizzazione maxi-blitz a L’Aquila e in altre 13 province: trenta arresti… - magdulka64 : RT @fattoquotidiano: Mafia nigeriana, maxi-blitz a L’Aquila e in altre 13 province: trenta arresti e 25 perquisizioni contro i membri di Bl… -