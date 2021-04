"Trattati come appestati dall'Irlanda": lo sfogo degli italiani costretti alla quarantena in hotel" (Di lunedì 26 aprile 2021) A raccontare a Europa Today la sua esperienza di italiana all'estero è Emiliana Capurro , medico veterinario, che ha dovuto convincere i suoi genitori - entrambi vaccinati di recente - a restare a ... Leggi su europa.today (Di lunedì 26 aprile 2021) A raccontare a Europa Today la sua esperienza di italiana all'estero è Emiliana Capurro , medico veterinario, che ha dovuto convincere i suoi genitori - entrambi vaccinati di recente - a restare a ...

'Ci trattano come appestati', è la triste conclusione di Capurro, che si augura venga al più presto messo in atto 'un piano vaccinale per gli iscritti all'Aire (Anagrafe degli italiani residenti all'...

Pace, una scelta di vita ... qui vogliamo mettere in condivisione - così come immaginavamo allora - le informazioni per ... Sono trattati anche gli aspetti controversi del pacifismo. Alessandro Marescotti Pace L'antimilitarismo ...

