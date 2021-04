Trasporti e ritorno in classe. Primo bilancio senza criticità: il sistema ha retto (Di lunedì 26 aprile 2021) Prima mattina di zona gialla con il rientro in presenza al 75% per le scuole bergamasche, le prime impressioni sembrano confermare che non ci siano state criticità particolari nella mattinata del 26 aprile. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 26 aprile 2021) Prima mattina di zona gialla con il rientro in preal 75% per le scuole bergamasche, le prime impressioni sembrano confermare che non ci siano stateparticolari nella mattinata del 26 aprile.

maxtorchia : RT @rep_roma: Covid, a Roma ritorno in classe in ordine sparso. Trasporti sorvegliati speciali [di Valentina Lupia] [aggiornamento delle 08… - ItaliaNEWS : Covid, a Roma ritorno in classe in ordine sparso. Trasporti sorvegliati speciali - rep_roma : Covid, a Roma ritorno in classe in ordine sparso. Trasporti sorvegliati speciali [di Valentina Lupia] [aggiornament… - mdipatrizi5 : @LaStampa Le Regioni avuti 12 mesi per approntare un piano per i trasporti punto debole per il ritorno in aula, cos… - salernotoday : Ritorno a scuola e trasporti per gli studenti: nuovo summit in Prefettura -