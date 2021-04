Traffico Roma del 26-04-2021 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 26 aprile 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto difficile la situazione sulla via Flaminia dove per un incidente avvenuto all’altezza di via dei Due Ponti si sta in coda ormai partire da Prima Porta in direzione del centro per le difficoltà di immissione sulla Flaminia si sono formate cuore poi sul grande raccordo anulare in carreggiata esterna dallo svincolo della Salaria e sulla in te invece a partire dalla Cassia bis continuando sul raccordo rallentamenti sono segnalati in carreggiata interna tranord Nomentana e Tiburtina e poi a seguire tra Casilina E dati a per tra quali sono segnalati su via Trionfale ed anche su via di Casal del Marmo qui anche per incidente all’incrocio con via Tarsia un altro incidente con notevoli ripercussioni per ilè venuto su via Ardeatina nei pressi del Divino Amore ...