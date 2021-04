Tra premier e ministri, da oltre 70 anni l’Italia è in mano agli accademici (Di lunedì 26 aprile 2021) Governati dagli accademici. Dal 1946 ad oggi i laureati in giurisprudenza hanno dominato per presenza i governi italiani, come abbiamo raccontato in un recente approfondimento, anche se negli ultimi anni altre lauree stanno ottenendo sempre più spazio. Ma quale professioni sono invece state le più rappresentate negli esecutivi italiani, tra presidenti del Consiglio, ministri e sottosegretari? A intuito verrebbe da rispondere gli avvocati. In realtà ci sono alcune sorprese. Abbiamo analizzato che cosa dicono i numeri, prendendo in considerazione la prima occupazione di un politico, nel caso di più lavori, oppure la più rappresentativa. I dati su Palazzo Chigi Più della metà dei presidenti del Consiglio sono professori e giornalisti oltre tre quarti dei 30 presidenti del Consiglio provengono da ... Leggi su cityroma (Di lunedì 26 aprile 2021) Governati d. Dal 1946 ad oggi i laureati in giurisprudenza hanno dominato per presenza i governi italiani, come abbiamo raccontato in un recente approfondimento, anche se negli ultimialtre lauree stanno ottenendo sempre più spazio. Ma quale professioni sono invece state le più rappresentate negli esecutivi italiani, tra presidenti del Consiglio,e sottosegretari? A intuito verrebbe da rispondere gli avvocati. In realtà ci sono alcune sorprese. Abbiamo analizzato che cosa dicono i numeri, prendendo in considerazione la prima occupazione di un politico, nel caso di più lavori, oppure la più rappresentativa. I dati su Palazzo Chigi Più della metà dei presidenti del Consiglio sono professori e giornalistitre quarti dei 30 presidenti del Consiglio provengono da ...

Advertising

dammidamangiare : RT @24Mattino: .@paolomieli: 'Sul #RecoveryPlan, decisiva la telefonata tra #Draghi e #VonDerLeyen. Il premier ha dato in pegno se stesso p… - 24Mattino : .@paolomieli: 'Sul #RecoveryPlan, decisiva la telefonata tra #Draghi e #VonDerLeyen. Il premier ha dato in pegno se… - patriziadegioia : RT @mariamacina: Il premier: 'Indifferenza e non scegliere è immorale'. E ancora: 'Non si appanni confine tra vittime e carnefici'https://t… - SaiuGraziano : RT @mariamacina: Il premier: 'Indifferenza e non scegliere è immorale'. E ancora: 'Non si appanni confine tra vittime e carnefici'https://t… - onorio_pika : ???? #ExitPolls in #Albania: al via tra poco lo spoglio delle elezioni odierne. Secondo le ultime rilevazioni, il Par… -