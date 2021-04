'Tornano i turisti americani, ma solo se vaccinati'" (Di lunedì 26 aprile 2021) I turisti statunitensi possono tornare in Europa. Ma solo se completamente vaccinati contro il Covid - 19. Lo ha annunciato la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, al New York Times. ... Leggi su europa.today (Di lunedì 26 aprile 2021) Istatunitensi possono tornare in Europa. Mase completamentecontro il Covid - 19. Lo ha annunciato la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, al New York Times. ...

Advertising

TodayEuropa : #Attualità #Network 'Tornano i turisti americani, ma solo se vaccinati' - SchirosiAntonio : Fare aprire ristoranti e bar la sera lasciando il coprifuoco alle 22.00 è insensato. Ve la immaginate la riviera ro… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Grecia a piccoli passi verso l'entusiasmo dell'estate Gradualmente e con mol… - hatestanaccount : Se una certa categoria di turisti viene maltrattata, non tornano solo per il cibo o i monumenti Quindi anche meno c… - ornec63 : RT @luisannamesseri: I conti non tornano per diversi motivi. Uno sotto gli occhi di tutti: nelle città turistiche convertiti tutti i negozi… -