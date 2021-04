Torna Palazzi: il procuratore di Calciopoli nuovo Giudice Sportivo di C (Di lunedì 26 aprile 2021) Non solo Superlega e nuovi regolamenti, nel corso dell’odierna riunione del Consiglio federale sono arrivate nuove nomine per quanto riguarda gli organi di Giustizia Sportiva a livello nazionale. Con una novità per quanto riguarda la Lega Pro. “Su proposta del Presidente federale, il Consiglio federale ha nominato i seguenti organi della Giustizia Sportiva a livello nazionale L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 26 aprile 2021) Non solo Superlega e nuovi regolamenti, nel corso dell’odierna riunione del Consiglio federale sono arrivate nuove nomine per quanto riguarda gli organi di Giustizia Sportiva a livello nazionale. Con una novità per quanto riguarda la Lega Pro. “Su proposta del Presidente federale, il Consiglio federale ha nominato i seguenti organi della Giustizia Sportiva a livello nazionale L'articolo

