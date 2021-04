Torino | Vagnati | “Rinnovo Belotti? Ne stiamo parlando | faremo il massimo per farlo restare”

(Di lunedì 26 aprile 2021) Il direttore sportivo del, Davide, a pochi minuti dal fischio d’inizio del match contro il Napoli valevole per la trentatreesima giornata di Serie A, ha fornito aggiornamenti sul calciomercato granata ai microfoni di Sky Sport: “Ildi? Ne, in maniera molto civile e amicale. Andrea è un giocatore fondamentale per noi, è normale che i grandi club lo stiano seguendo, è un motivo di vanto per noi, ma cercheremo di fare ilperrimanere con noi”. SportFace.

Commenta per primo A pochi minuti dalla sfida contro il Napoli, il ds del, Davide, ha parlato a Sky Sport : 'Sarà difficile, dobbiamo avere l'elmetto come nelle ultime partite. Ora i punti pesano come macigni, Nicola sta facendo un ottimo lavoro. Ma questo ...Ultime notizie calcio Napoli - Davide, direttore sportivo del, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport prima della partita contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:Torino, le parole del direttore sportivo Davide Vagnati: "Rinnovo Belotti? Ne stiamo parlando, faremo il massimo per farlo restare" ...Il direttore sportivo del Torino, Vagnati a Sky: "Il Napoli su Belotti? E' un motivo di vanto, ma faremo di tutto per trattenerlo" ...