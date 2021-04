Torino. Paura e minacce in famiglia: la Municipale esegue due misure cautelari (Di lunedì 26 aprile 2021) Nei giorni scorsi, in due distinti casi, gli agenti del Reparto Polizia di Prossimità della Polizia Municipale hanno eseguito due Ordinanze di misure cautelari nei confronti di due uomini. Il primo caso ha visto l’allontanamento di un uomo di 39 anni resosi responsabile del reato di maltrattamenti nei confronti della madre convivente. L’uomo, alcolizzato e violento, non svolgeva alcuna attività lavorativa e quotidianamente insultava e minacciava la madre, fino ad aggredirla fisicamente, determinandone uno stato di costante avvilimento, Paura e sofferenza. I continui maltrattamenti ricevuti, unitamente ai furti dei cimeli di famiglia per acquistare sostanze alcoliche e alle minacce di morte subite dal proprio figlio, hanno dapprima costretto la donna a chiudersi in camera durante la ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 26 aprile 2021) Nei giorni scorsi, in due distinti casi, gli agenti del Reparto Polizia di Prossimità della Poliziahanno eseguito due Ordinanze dinei confronti di due uomini. Il primo caso ha visto l’allontanamento di un uomo di 39 anni resosi responsabile del reato di maltrattamenti nei confronti della madre convivente. L’uomo, alcolizzato e violento, non svolgeva alcuna attività lavorativa e quotidianamente insultava e minacciava la madre, fino ad aggredirla fisicamente, determinandone uno stato di costante avvilimento,e sofferenza. I continui maltrattamenti ricevuti, unitamente ai furti dei cimeli diper acquistare sostanze alcoliche e alledi morte subite dal proprio figlio, hanno dapprima costretto la donna a chiudersi in camera durante la ...

