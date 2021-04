Torino-Napoli | Verdi ammonito | era diffidato | salta il Parma per squalifica

(Di lunedì 26 aprile 2021) Ilnon potrà schierare Simonenel match contro ilin programma per la trentaquattresima giornata di Serie A 2020/2021. Il centrocampista,, si è fatto ammonire nel recupero del primo tempo della partita contro ilper un intervento falloso ai danni di un avversario sotto gli occhi dell’arbitro Valeri che non ha potuto fare altro che estrarre il giallo. Un’assenza pesante per Nicola, che dovrà rinunciare a uno dei suoi uomini più pericolosi in fase offensiva. SportFace.

Commenta per primo Giallo pesante per Simone Verdi nel corso di: l'ammonizione subita costa al centrocampista, che era diffidato, la presenza nella sfida contro il Parma.Primo dei due posticipi di lunedì della 33a giornata di Serie A . Di fronte ilalla caccia di punti salvezza ed ilimpegnato nella rincorsa ad un posto in Champions . Nicola può contare anche su Sirigu, ed è ufficiale anche lo schieramento di Verdi, pronto ad agire ...Nel primo turno del Lunedì la squadra granata, impegnata nella lotta serrata per non retrocedere, ospita il Napoli di Gattuso che ha l'occasione di rientrare nella bagarre per un posto tra le prime 4 ...SECONDO TEMPO 4' OCCASIONE TORO! Singo dalla destra va al cross, palla per Mandragora che da solo di testa centra Meret. Dall'altro lato il corner conquista un corner con Politano, il ...