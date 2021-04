Torino-Napoli | parla l’agente di Madragora | “C’è stima per Rolando | ma nessun contatto Per lui è un derby”

(Di lunedì 26 aprile 2021) Le dichiarazioni dell'agente del centrocampista del.L'agente diMandragora, Luca De Simone, hato ai microfoni di Radio Punto Nuovo in vista della gara in programma tra ile il, valida per il trentatreesimo turno di Serie A (LEGGI QUI), affrontando anche l'argomento relativo a un possibile interessamento dei partenopei per il suo assistito, napoletano di nascita."Nella famiglia di Mandragora sono tutti tifosi del, sarà unper lui. L'ho sentito stamattina, è in un periodo di forma assoluta, lo stiamo vedendo. È carico: la partita contro ilè la partita dell'anno. Tira anche di destro? Da ora si, ci abbiamo scherzato tanto, lui è tutto mancino. Con Davide Nicola ilha ...

Advertising

sscnapoli : ?? | I convocati di #TorinoNapoli ?? - ZZiliani : Molti mi hanno rimproverato di aver considerato a inizio stagione il #Napoli squadra da scudetto. In realtà continu… - TorinoFC_1906 : ??MATCH DAY ??Napoli ??Stadio Olimpico Grande Torino ??Ore 18.30 #TorinoNapoli #SFT - Max1969Av : RT @ZZiliani: Molti mi hanno rimproverato di aver considerato a inizio stagione il #Napoli squadra da scudetto. In realtà continuo a pensar… - liberenotizie : Torino ko con il Napoli 0-2. Adnkronos - ultimora -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Napoli

Commenta per primo0 - 2 Meret 6,5: bravo a respingere la conclusione di Ansaldi a inizio secondo tempo e a evitare che ilrientri in partita. Quando è chiamato in causa il portiere delsi ...Missione doppia rimonta riuscita: la vittoria sulfrutta all'aggancio a quota 66 punti a Juventus e Milan , con quest'ultimo impegnato in serata sul campo della Lazio . Il fatturato offensivo degli azzurri è tutto racchiuso nel lasso ...Osimhen riceve in area, fa piede perno su Bremer e calcia, ma trova l'esterno della rete. Quando la squadra di Gattuso riesce a palleggiare, invece, i granata si abbassano e fanno densità. L'unica arm ...TORINO (ITALPRESS) – Il Napoli si impone in trasferta sul Torino e aggancia il quarto posto. Agli uomini di Gattuso basta un primo quarto d’ora di fuoco per risolvere la pratica: vanno in gol Bakayoko ...