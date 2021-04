Torino-Napoli, Nicola: “Preoccupato per la classifica? Rispondo così” (Di lunedì 26 aprile 2021) Parola a Davide Nicola.Serie A, Torino-Napoli 0-2: Gattuso vede la Champions League, Nicola rischia la zona rossaIl coach del Torino è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare la sconfitta contro il Napoli di Rino Gattuso. "Io credo che bisogni fare i complimenti al Napoli perché abbiamo incontrato una squadra forte, ma noi non abbiamo mai mollato. Il primo gol è stato un gran gol loro, sul secondo potevamo fare meglio noi, anche se loro sono stati premiati da un rimpallo. Dopo un uno-due così un'altra squadra avrebbe potuto non crederci, noi non l'abbiamo fatto. Abbiamo avuto l'opportunità di riaprirla e non abbiamo mollato fino alla fine. Il Napoli ha meritato di vincere, ma noi abbiamo fatto la nostra partita"."E' giusto ... Leggi su mediagol (Di lunedì 26 aprile 2021) Parola a Davide.Serie A,0-2: Gattuso vede la Champions League,rischia la zona rossaIl coach delè intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare la sconfitta contro ildi Rino Gattuso. "Io credo che bisogni fare i complimenti alperché abbiamo incontrato una squadra forte, ma noi non abbiamo mai mollato. Il primo gol è stato un gran gol loro, sul secondo potevamo fare meglio noi, anche se loro sono stati premiati da un rimpallo. Dopo un uno-dueun'altra squadra avrebbe potuto non crederci, noi non l'abbiamo fatto. Abbiamo avuto l'opportunità di riaprirla e non abbiamo mollato fino alla fine. Ilha meritato di vincere, ma noi abbiamo fatto la nostra partita"."E' giusto ...

Advertising

sscnapoli : ?? | I convocati di #TorinoNapoli ?? - ZZiliani : Molti mi hanno rimproverato di aver considerato a inizio stagione il #Napoli squadra da scudetto. In realtà continu… - TorinoFC_1906 : ??MATCH DAY ??Napoli ??Stadio Olimpico Grande Torino ??Ore 18.30 #TorinoNapoli #SFT - Italia_Notizie : Torino-Napoli 0-2: gli azzurri spazzano via i granata e agganciano il quarto posto - vtofighi : Italian Serie A - Torino fall to Napoli 0-2 #soccer #football #bakayoko #osimhen #Italia #SerieA #Torino #fall… -