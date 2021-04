Torino Napoli LIVE | sintesi | tabellino | moviola e cronaca del match

(Di lunedì 26 aprile 2021) Allo stadio Grande, ilvalido per la 33ª giornata di Serie A 2020/2021 tra, risultato,Allo stadio “Olimpico Grande”,si affrontano nelvalido per la 33ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA0-0Fischio d’inizio alle ore 18:30. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato eIn attesa delle formazioni ufficiali. L'articolo proviene da ...

Advertising

Commenta per primo Giuseppe Vives , ex centrocampista napoletano del, ha commentato la sfida tra i granata e ilche andrà in scena oggi alle 18:30. Queste le sue parole ai microfoni di Radio Marte:- 'Per la storia delfa male vedere una ...Si parlerà die di Lazio - Milan, decisive sia nella corsa Champions che nella corsa salvezza, ma inevitabilmente anche del caos Superlega che ancora non accenna a placarsi. Ne ...Il Cagliari ha agganciato il treno salvezza. E’ terzultimo sì, ma assieme al Benevento (e al Torino, che però ha due partite in meno, oggi contro il Napoli e quella da recuperare in casa Lazio). Sabat ...Terzultima sì. Ma insieme al Benevento (e al Torino, che però deve giocare stasera e ha anche una partita in meno). E lo scenario sembra ormai essere quello: una corsa a due con i campani di Pippo Inz ...