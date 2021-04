Torino-Napoli: le probabili formazioni del match (Di lunedì 26 aprile 2021) Torino e Napoli si affrontano in una sfida importantissima per gli obbiettivi di entrambe le squadre. Esclusione eccellente per Gattuso All’Olimpico di Torino va in scena Torino–Napoli e per entrambe le squadre l’imperativo è vincere. I padroni di casa devono continuare a lottare per restare aggrappati alla massima serie dopo la strepitosa vittoria del Cagliari ai danni della Roma. Gli ospiti, per provare a rimanere aggrappati al treno Champions, dovranno necessariamente fare bottino pieno. QUI Torino – Nicola conferma Sirigu tra i pali e la difesa a 3 composta da Bremer, Nkoulou e Izzo. A centrocampo spazio a Singo ed Ansaldi sulla fascia, con Mandragora e Rincon interni. Verdi agirà da trequartista alle spalle dei due centravanti Belotti e Sanabria. QUI ... Leggi su zon (Di lunedì 26 aprile 2021)si affrontano in una sfida importantissima per gli obbiettivi di entrambe le squadre. Esclusione eccellente per Gattuso All’Olimpico diva in scenae per entrambe le squadre l’imperativo è vincere. I padroni di casa devono continuare a lottare per restare aggrappati alla massima serie dopo la strepitosa vittoria del Cagliari ai danni della Roma. Gli ospiti, per provare a rimanere aggrappati al treno Champions, dovranno necessariamente fare bottino pieno. QUI– Nicola conferma Sirigu tra i pali e la difesa a 3 composta da Bremer, Nkoulou e Izzo. A centrocampo spazio a Singo ed Ansaldi sulla fascia, con Mandragora e Rincon interni. Verdi agirà da trequartista alle spalle dei due centravanti Belotti e Sanabria. QUI ...

