Torino-Napoli | le pagelle degli azzurri | Osimhen straripante

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 26 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiMeret 7 – Riesce a risolvere un paio di situazioni insidiose con grande sicurezza. Sta tornando ai suoi ottimi livelli. Di Lorenzo 7 – Ottima prestazione di sacrificio e di spinta. L’ex Empoli attacca costantemente sull’out di destra e serve anche l’assist a Bakayoko per l’1-0. Sfiora l’autogol,salva sulla linea. Rrahmani 6,5 – Buona partita del kosovaro che non soffre troppo le offensive granata. Koulibaly 6,5 – Prova sontuosa come al solito. Anche un gigante come Belotti non può nulla con il senegalese quando è in gran forma. Hysaj 6,5 – Non stecca. Gioca bene indietro e anche meglio in avanti quando serve l’assist adper il 2-0, anche se gran parte del lavoro lo fa proprio il nigeriano. Demme 6 – Si limita al compitino ma lo fa in maniera molto ordinata. Bakayoko 7 – Nelle ultime uscite si era visto un ...