Torino-Napoli, gran gol di Bakayoko: porta palla e poi tira all’angolino (VIDEO) (Di lunedì 26 aprile 2021) Il VIDEO del gol di Tiemoue Bakayoko in Torino-Napoli. Rete eccezionale del centrocampista ivoriano che riceve palla e la porta a lungo in orizzontale sulla trequarti prima di far partire un destro all’angolino che non lascia scampo a Sirigu. Il mediano fa felice Gattuso con un’altra rete da fuori area, la numero venti per la squadra partenopea. In alto il VIDEO del gol. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 26 aprile 2021) Ildel gol di Tiemouein. Rete eccezionale del centrocampista ivoriano che ricevee laa lungo in orizzontale sulla trequarti prima di far partire un destroche non lascia scampo a Sirigu. Il mediano fa felice Gattuso con un’altra rete da fuori area, la numero venti per la squadra partenopea. In alto ildel gol. SportFace.

