Tiro con l’arco, Coppa del Mondo Guatemala: doppia vittoria indiana nelle prove individuali. Spagna in trionfo col terzetto maschile (Di lunedì 26 aprile 2021) Si è conclusa a Città del Guatemala la prima tappa stagionale della Coppa del Mondo 2021 di Tiro con l’arco outdoor, al termine di una settimana di gare che ha fornito delle indicazioni importanti in vista dei prossimi appuntamenti di avvicinamento ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021. Assente la Nazionale Italiana, che ha scelto di prendere parte solamente alle trasferte europee in questa fase della stagione olimpica e che quindi sarà protagonista nella seconda tappa di Coppa del Mondo in programma a Losanna dal 17 al 23 maggio. In Guatemala non erano presenti anche i fuoriclasse della squadra sud coreana, che ha annunciato un paio di giorni fa i 6 convocati per l’Olimpiade: Kim Woojin, Oh Jin Hyek e Kim Je Deok in campo maschile e Kang ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 aprile 2021) Si è conclusa a Città della prima tappa stagionale delladel2021 diconoutdoor, al termine di una settimana di gare che ha fornito delle indicazioni importanti in vista dei prossimi appuntamenti di avvicinamento ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021. Assente la Nazionale Italiana, che ha scelto di prendere parte solamente alle trasferte europee in questa fase della stagione olimpica e che quindi sarà protagonista nella seconda tappa didelin programma a Losanna dal 17 al 23 maggio. Innon erano presenti anche i fuoriclasse della squadra sud coreana, che ha annunciato un paio di giorni fa i 6 convocati per l’Olimpiade: Kim Woojin, Oh Jin Hyek e Kim Je Deok in campoe Kang ...

Advertising

forumJuventus : ??GOOOOOOL!!! La pareggia subito Morata con un tiro a giro velenosissimo #fiorentinajuve 1-1 - pisto_gol : Ata-Juv 1:0 L’Atalanta batte per la 1^ volta dopo 20 anni la Juve in una gara di campionato grazie al tiro di Malin… - TirantiLeandro : @Sereio_X @casamacombo Civili inermi, appunto, quelli che venivano fucilati perché un coglione il giorno prima si e… - MarcoBobbygoal : @irrisolvibile Sul dribbling, a onor del vero, ha 2 distinti movimenti. Trovo piu' inquietante il tiro. In tutto l… - dzauceda : @DiegoVzz9 @javialonsordz Al tiro con Walter mercado hahahhaha -

Ultime Notizie dalla rete : Tiro con Calcio: Il Ravenna non riesce ad espugnare Arezzo 1 - 1 La cronaca del match vede all'avvio delle ostilità il Ravenna partire forte e già al 2' si rende pericoloso con Martignago che scappa sulla sinistra e serve Sereni, tiro ribattuto da un difensore ...

Pokerissimo dell'Atalanta, Bologna al tappeto Poi nel finale Gasperini pesca dalla panchina il jolly Miranchuk, che entra e completa la festa con un tiro da dentro l'area su tocco di Maehle. Per l'Atalanta è un successo roboante. Una vittoria ...

Tiro con l'arco, ancora due podi per gli "Arcieri del Tricolle" Città di Ariano . IT Tiro con l’arco, Coppa del Mondo Guatemala: doppia vittoria indiana nelle prove individuali. Spagna in trionfo col terzetto maschile Si è conclusa a Città del Guatemala la prima tappa stagionale della Coppa del Mondo 2021 di tiro con l'arco outdoor, al termine di una settimana di gare che ha fornito delle indicazioni importanti in ...

Solo un pari, l’Arezzo si gioca tutto a Cesena Vantaggio Ravenna, pareggio Di Paolantonio su paperissima del portiere che poi para tutto. Un palo e una traversa ma non basta ...

La cronaca del match vede all'avvio delle ostilità il Ravenna partire forte e già al 2' si rende pericolosoMartignago che scappa sulla sinistra e serve Sereni,ribattuto da un difensore ...Poi nel finale Gasperini pesca dalla panchina il jolly Miranchuk, che entra e completa la festaunda dentro l'area su tocco di Maehle. Per l'Atalanta è un successo roboante. Una vittoria ...Si è conclusa a Città del Guatemala la prima tappa stagionale della Coppa del Mondo 2021 di tiro con l'arco outdoor, al termine di una settimana di gare che ha fornito delle indicazioni importanti in ...Vantaggio Ravenna, pareggio Di Paolantonio su paperissima del portiere che poi para tutto. Un palo e una traversa ma non basta ...