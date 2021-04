Tiro a volo | il ranking mondiale del trap maschile Pass olimpico in ghiaccio per l’Italia

(Di lunedì 26 aprile 2021) Mentre il “circus” delinternazionale si prepara a vivere la terza tappa della Coppa del Mondo 2021, che si terrà in quel di Lonato del Garda, nello storico impianto italiano spesso teatro di grandi eventi internazionali, la ISSF ha ufficializzato – ormai da qualche settimana – imondiali delle varie specialità della disciplina. In casa Italia, quello su cui si ponevano le maggiori attenzioni, vista la mancanza di carte olimpiche ottenute in questi due anni, era quello deldove però la costanza di Mauro De Filippis e lo “sprint” di Daniele Resca hanno messo le cose inrelative al criterioche – nominalmente – consegnava una ogni singolo tiratore verso le Olimpiadi di Tokyo. Con 1538 punti ...

