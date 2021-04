"Ti prego fai...". La spettacolare prima pagina del Tempo: l'ossessionato Speranza ridicolizzato, così | Guarda (Di lunedì 26 aprile 2021) Oggi, lunedì 26 aprile, riapre più di mezza Italia. Certo non del tutto, ma si torna alle zone gialle, ai ristoranti aperti, certo solo quelli che hanno spazio all'aperto, ma anche a cena. Resta il coprifuoco alle 22, sul quale continua a consumarsi un'aspra battaglia politica tra chi, come Lega e Mariastella Gelmini per Forza Italia, chiedono di spostarlo o di abolirlo, e chi, come Roberto Speranza, tiene duro sulla linea delle chiusure. Già, Speranza. Ieri, domenica 25 Aprile, ospite di Mara Venier a Domenica In su Rai 1, tanto per cambiare ha predicato prudenza. Ha insistito più volte sulla parola "restrizioni", ha evocato il dramma dell'India come una sorta di monito, ha spiegato perché, a suo giudizio, il coprifuoco resta una misura fondamentale. Insomma, come sempre ha spinto per chiudere il più possibile, come ha sempre fatto. Tanto che ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) Oggi, lunedì 26 aprile, riapre più di mezza Italia. Certo non del tutto, ma si torna alle zone gialle, ai ristoranti aperti, certo solo quelli che hanno spazio all'aperto, ma anche a cena. Resta il coprifuoco alle 22, sul quale continua a consumarsi un'aspra battaglia politica tra chi, come Lega e Mariastella Gelmini per Forza Italia, chiedono di spostarlo o di abolirlo, e chi, come Roberto, tiene duro sulla linea delle chiusure. Già,. Ieri, domenica 25 Aprile, ospite di Mara Venier a Domenica In su Rai 1, tanto per cambiare ha predicato prudenza. Ha insistito più volte sulla parola "restrizioni", ha evocato il dramma dell'India come una sorta di monito, ha spiegato perché, a suo giudizio, il coprifuoco resta una misura fondamentale. Insomma, come sempre ha spinto per chiudere il più possibile, come ha sempre fatto. Tanto che ...

